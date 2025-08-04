KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 15:47
98 liler için 2025 yılında açılacak Jandarma alımları

Arkadaşlar ben haziran 98 liyim bu sene sonuna kadar açılması beklenen Jandarma Asb ve Uzm. a başvurabiliyor muyum acaba?

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