Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 15:56
Kamu işçisi ocak maaşı 83.000 TL!

Ocak ayında %15 gelir vergisiyle brüt yevmiyesi 2320 tl olan bir kamu işçisinin aylık bordrosu 68.072 olacaktır. 2025 yılı için net tediye miktarı 86.246 TL, net ikramiye miktarı 99.515 TL'dir.

Her şeyi dahil ettiğimizde ve 12'ye böldüğümüzde kalan aylık net 83.552,32 TL'dir.

Bir memurun bu maaşı "yakalayabilmesi" için alması gereken ocak zam oranı %76'dır.

Herkese geçmiş olsun.


hagiyatmaz
Şef
04 Ağustos 2025 16:30

evet bunu biri aliye iletsin.

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