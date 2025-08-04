Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


04 Ağustos 2025 15:56
Meslek Lisesi(Proje Okulu) Hakıında
Bu tarz okullar nasıldır arkadaşlar? çalışanınız varsa bilgi verebilir mi rica etsem? Zor mu vs

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