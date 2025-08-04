Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 16:03
promosyon tarihi belli oldu
adalet bakanlığı promosyon ihale tarihi 18 ağustos olarak belirlenmiş umarım iyi bir sonuç çıkar

Bayisimsiz
Aday Memur
04 Ağustos 2025 16:07
Şartname açıklanacak mı

sphinx80
Memur
04 Ağustos 2025 16:11
bence açıklamazlar

Musaers
04 Ağustos 2025 16:13

Şartnameye ulaşabilen varmı?


sphinx80
Memur
04 Ağustos 2025 16:16
ben ulaşamadım sendikalar açıklama yapmış mutlaka görmüşlerdir

Bayisimsiz
Aday Memur
04 Ağustos 2025 16:19
Türk-Büro sen başkanı yaptı açıklamayı o görmüştür şartnameyi. "personelin promosyon ihalesinden maksimum faydayı sağlamaya yönelik olduğu gözlemlenmiştir" yazıyor açıklamasında.

sphinx80
Memur
04 Ağustos 2025 16:21
demekki oda sırra ortak

Memur bayan
Memur
04 Ağustos 2025 16:25

tutar belirtilmiş mi


sphinx80
Memur
04 Ağustos 2025 16:26
oda yok devlet sırrı

Ahmetadalet33
Memur
04 Ağustos 2025 16:29

detay var mı


sphinx80
Memur
04 Ağustos 2025 16:30
Malesef sendikayı arayın

slm08
Genel Müdür
04 Ağustos 2025 16:31

abi şimdi işte memurlar netin anasayfadan haberi yapması lazım kaç yüz bin kişiyiz arkadaşlar düşük tutarda aynı banka mı aldı o zaman toplu eylem ben şahsen tüm otomatik ödemelerimi iptal edicem her faturadan 7-8 lira komisyon veriyorum yapabileceğim şey bu olur kredi kartımı da kullanmamak gibi


sphinx80
Memur
04 Ağustos 2025 16:32
türk büro sen açıklamış ama detay vermemiş türk bürosseni bence arayın

alim07
Aday Memur
04 Ağustos 2025 16:35
İlk ihale 18 Ağustos arkadaşlar. 2022 yılında da 19 ağustosta ilk ihale oturumu yapılmış 22 Ağustos son ihale oturum yapılmış ve aynı gün resmi açıklama gelmiş bu senede aynı olacağı var sayım olarak Ağustos son haftası promosyonlar belli olacak 1 Eylül 1 Ekim arası da hesaplara yatar.

sphinx80
Memur
04 Ağustos 2025 16:35
detay

soadist
Şube Müdürü
04 Ağustos 2025 16:38
Sartnameyi okumak isterdim

sphinx80
Memur
04 Ağustos 2025 16:38
malesef
Toplam 16 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikMemurlar Net Adalet Bakanlığının Promosyon haberini ne zaman yapacak?promosyon tarihi belli olduMemurlukta yapılan askerlikAile Yılı / Yarı zamanlı çalışmaAdalet Bakanlığı, promosyon sözleşmesini hakkaniyetli yapmalı (Ana Sayfadaki Haber)Zabıt katipliğinden mübaşirliğe veya şoförlüğe vb geçişCTE Neye Göre Muvafakat Veriyor?Adliyenin Komisyon Başkanlığı Dilekçemi Göndermiyorİzmir Buca YGC İnfaz Kurumunda İnsan Sağlığı Hiçe Sayılıyor

Sözlük

asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 Bugün olanlar 1 günün sözü 1 uzaklaşma isteği 1 olumlama 1 yaş almak,yaşlanmak? 1 sen ne kadar güzel bir kızsın 1

Son Haberler

Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye ile kazanan Türkiye olacakSu tahliye etmek isterken akıma kapılan kapıcı öldüDolar günü yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?