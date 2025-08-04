promosyon tarihi belli oldu

İlk ihale 18 Ağustos arkadaşlar. 2022 yılında da 19 ağustosta ilk ihale oturumu yapılmış 22 Ağustos son ihale oturum yapılmış ve aynı gün resmi açıklama gelmiş bu senede aynı olacağı var sayım olarak Ağustos son haftası promosyonlar belli olacak 1 Eylül 1 Ekim arası da hesaplara yatar.

İlk ihale 18 Ağustos arkadaşlar. 2022 yılında da 19 ağustosta ilk ihale oturumu yapılmış 22 Ağustos son ihale oturum yapılmış ve aynı gün resmi açıklama gelmiş bu senede aynı olacağı var sayım olarak Ağustos son haftası promosyonlar belli olacak 1 Eylül 1 Ekim arası da hesaplara yatar.