Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Ağustos 2025 16:14
Mazeret Ataması Ağustos 2025

Çocuğumun ÇÖZGER ökgv raporu için haziranda memleketime tayin için dilekçe yazdım daha değerlendirilmektedir diyor daireyi defaten aradım net bişey söylemiyorlar ne zaman açıklanır sizce ?

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