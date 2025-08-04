Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Ağustos 2025 16:14
Aort diseksiyonu hangi dilim aralığına girer?

Arkadaşlar geçen sene Aort diseksiyonu hastalığı gecirdim,zor günler atlattım, doktorum ileride tekrarlanma riski oldugundan bahsetti,stressiz sakin bir hayat gecirmem gerektiğini çalıştığın kurumda daha rahat pozsiyonda ,gece vardiyası olmadan çalışmam gerektigini soyledi,Kardiyolojik olarak aort diseksiyonu hangi dilim aralığına girer ve gih yada malulen emeklilik şartları olusabilir mi?

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