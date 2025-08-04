Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


04 Ağustos 2025 16:16
Sözleşmeli personel izin
geçtiğimiz mart göreve başladım yıllık iznim 2026 da mart ayında mı olucak yoksa yeni yıla girince mi gelecek kime sorsam farklı bir cevap aldım

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