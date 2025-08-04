Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 16:25
Kamu Mühendisleri REZİL OLDU

Kamu mühendislerinin maaşlarına revizyon şart!

İşçiyle aynı maaşı alıyor.

Koruyucu giyimini alamıyor.

İlave sorumluluk ödemesi almıyor!

İmza attığı projelerden 10 yıl sorumlu!

Kamu Mühendisleri sistematik şekilde kamunun en düşük maaş alan meslek grubu haline getirildi!


coleman-27
Aday Memur
04 Ağustos 2025 16:34
böyle giderse daha da cok rezil olacak. ölü toprağı serpili mühendislerin üzerine. ne ses var ne tepki.

Ogretmenhanm
Memur
04 Ağustos 2025 16:51
haklı serzeniş

Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
04 Ağustos 2025 17:01

okuyup işçi olaydınız mühendis olacağınıza :)


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
04 Ağustos 2025 17:23

Komik mi hıyarto

Hasan Şahin Gümüş, 1 saat önce

okuyup işçi olaydınız mühendis olacağınıza :)


Hasan Şahin Gümüş
Aday Memur
04 Ağustos 2025 17:33

hakaret yasak değil mi editöre bildirmemiz lazım

SozlesmeliGenelMudur, 45 dk. önce

Komik mi hıyarto


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
04 Ağustos 2025 17:54
herkes aynı durumda

falancaolsun
Memur
04 Ağustos 2025 18:06
Nasıl herkes aynı durumda. Sadece 3600 ek göstergeden öğretmen, hemşire, imam, polis maaşı 8-10 bin TL arttı. Pandemide tüm sağlık çalışanlarına çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Pandemide Doktor maaşı 3 kat arttı neredeyse. Akademisyenler 1-2 defa iyileştirme aldı geçmişte. Öğretmenler 3600 ek gösterge dışında uyduruk unvanlarla 13 bin TL'ye kadar ilave iyileştirme aldı. Bu mesleklerin hiçbiri çıplak maaş almıyor. Hepsinin ilave ek ödemeleri var. İyileştirme almayan tek kamu çalışanı kamu mühendisleri.
şaşkın tarihçi, 14 dk. önce
herkes aynı durumda
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