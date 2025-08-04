Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


04 Ağustos 2025 16:57
SERTİFİKASIZ DİYALİZ BİRİMİNDE ÇALIŞTIRILMA
Diyaliz Sertifikam olmadan zorunlu olarak isteğim dışında diyaliz biriminde çalıştırılacağım. Toplam hasta sayısı 5, ve 2 tane sertifikalı hemşire varken birimde sertifikam olmadığı için HASTA BAĞLAMIYORUM. diyebilirmiyim. Böyle bi hakkım varmı ?

Çok Yazılan Konular

Yarı Zamanlı ÇalışmaSağlık Mazereti KomisyonuBecayiş İlanları (Tek Başlık)İller Arası9 Zayıflı Sıra Arkadaşım Benden Çok Maaş mı Alacak?3. Basamak Bir Yoğun Bakımda 3 Hasta Bakılır mı?Eş Durumu Özel Sektör Hk.Diyetisyen Arkadaşlar Cevap Yazabilirse Çok SevinirimMaaşlarPersonel İhtiyacı Nedeniyle Tayin Talebinin Reddedilmesi hk.

Sözlük

yaş almak,yaşlanmak? 1 Bugün olanlar 1 sen ne kadar güzel bir kızsın 1 olumlama 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 uzaklaşma isteği 1 günün sözü 1

Son Haberler

Kurtulmuş, siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti135 bin kira uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü!Bakan Kacır: Terörsüz Türkiye ile kazanan Türkiye olacakSu tahliye etmek isterken akıma kapılan kapıcı öldüDolar günü yükselişle kapattı

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?