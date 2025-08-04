Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 17:09
Okumaya filan gerek yokmuş kuraya gir git 70 bin ile masa başı işe başla.

Boştan yere kpss ymiş dersanelermiş yok üst öğrenimmiş intibakmış şuymuş buymuş uğraşmaya hiç gerek yokmuş adam 41 senelik memur 56 bin maaş alıyor hemen yanındaki masada çalışan ilkokul mezunu 6 ay önce başlamış 70 bin ne güzel dünya çal çal oyna kömür ocağında çalışan ile bunlar arasında bir ayrım yapılması lazım onlar sıcakta kömür tozunun içinde çalışıyor 100 bin alsın onlar helali hoş olsun.


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
04 Ağustos 2025 17:24

Az daha okusaydı da işçi olsaydın

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