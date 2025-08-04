Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 17:22
Üniversite okuyor olmak zabıt katipliğine engel mi?

Bursa'nın küçük bir ilçesine başvurdum. Puanım 76.5 lise mezunuyum. İnternetten okuduğum kadarıyla pek mümkün gözükmüyor. Üniversite de okuyorum bilemedim içeriden arkadaşların düşünceleri nedir?


yusuf132
Memur
04 Ağustos 2025 17:35

üniversite okuyor olman engel değil lise mezunu olarakta girebilirsin


yamtarkan
Aday Memur
04 Ağustos 2025 17:36

Hocam peki puan yönünden ne düşünüyorsunuz? Olacağı yok diyenler çok.

yusuf132, 34 dk. önce

üniversite okuyor olman engel değil lise mezunu olarakta girebilirsin

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