Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 17:27
Usulden iptal olunan disiplin soruşturması

Mahkeme disiplin cezasını usulden bozarsa

Fiilin üzerinden 2 yıl geçmiş ise

İdare tekrar bir ceza verebilir mi usulü hatayı giderip ?

Kurum EGM

Olay 2022 Nisan

Ceza 2024 Mart

2 yıl doldu

İdari mahkemesi usulden bozarsa

İdare tekrar ceza verebilir mi

Ceza verme süresi 2 yildi EGM Kasım 2024 ye süreyi 5 yıla çekti ama bu tarihten önceki eylemleri etkilemiyor

Bilgisi olan cevap verirse sevinirim

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