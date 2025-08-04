Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


04 Ağustos 2025 17:58
Allah aşkına erkekler ev işi yapar da ne olur

Bir kere de düzgün yapsınlar su ev işlerini.Becerebilin abi..


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2025 17:59

Bir kerede düzgün görelim su evi abi ...


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2025 18:00

Sorsan dört dörtlük iş yapıyorlar..


gazanya
Daire Başkanı
04 Ağustos 2025 18:02

Erkeklerin genelinde ev işleri konisunda kapasite yok,bazılarında hiç yok.

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