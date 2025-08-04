Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


04 Ağustos 2025 19:26
Sözleşmeliden Kadroluya Geçişte Yanlış Atama

2022 yılında görev yaptığım kuruma veteriner sağlık teknikeri olarak atandım. sözleşmeliden kadroya geçiş sürecinde atamamı teknik hizmetler sınıfında tekniker olarak gerçekleştirdiler. oysa ben saglık hizmetler sınıfında sağlık alanında görev yapmaktayım. konuyla ilgili kuruma verdiğimiz dilekçeler de bir sonuç elde edemedik, bu yanlışın düzeltilmesi ve maddi kayıpların ortadan kaldırılması için nasıl bir yol izlenmelidir

Çok Yazılan Konular

Açıktan Atama UsulüSalihli Kula Arası Gidip Gelenler2025 Naklen Atama KontejanlarıDestek Personeli MaaşSözleşmeli İstifa SüreciİBB'de Memurum, Soruları AlayımBilgisayar İşletmeni Olanlar Buraya

Sözlük

Bugün olanlar 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2 olumlama 1 yaş almak,yaşlanmak? 1 uzaklaşma isteği 1 sen ne kadar güzel bir kızsın 1 günün sözü 1

Son Haberler

Uçakta Sigara İçenlere Ağır Ceza: 245 Kişi Uçuşlardan Men EdildiYanan ormanda erkek cesedi bulunduSınırı yüzerek geçmek isteyen 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiKDK devreye girdi: Özel hastane fazla aldığı ücreti iade ettiBir su krizi de Bodrum'da: Barajlarda doluluk kritik seviyelerde

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?