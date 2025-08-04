Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 21:42
adi malül fydt muaf mıdır ?
Astsubay olarak görev yapıyorum adi malülüm fakat malülüğü seçmeyip sınıf değiştirdim malüllük durumum sabit kontrole gerek yok. fydt den muaf mıyım bilgi verecek k/a teşekkür ederim.

pardone55
Memur
04 Ağustos 2025 22:43
muafsın
Toplam 1 mesaj

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