Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 22:19
İster kızın ister sövün gerçekler acıdır

2026 1. Dönem yüzde 6, ikinci dönem yüzde 5

2027 1. Dönem yüzde 5, ikinci dönem yüzde 4 artı enflasyon farkı verecekler.

Sendika numaradan hayt huyt yapacak kabul edilemez diyecek hakem heyetine gideceğiz diyecek.

Hakem heyeti teklifi aynen kabul edecek. Sendika yine twit atacak.

Bir hafta geçecek sendika İsrail'e lanet twitlerine devam edecek.

Olacakları görmek için bilim adamı olmaya gerek yok. Bunu yazdığım tarih 04.08.2025 not alın.


mura_t_arslan
Şef
04 Ağustos 2025 22:30

yan haklari da kovalamiyorlar. yani izin konusu, memuriyet disinda calisma konusu ... bunlar butceye ek yuk olmayacak seyler ama populist, gercekci olmayan mali kazanim hedefleri koyup sonunda da "hakem heyetinin kararina razi olduk"la gorusmeleri bitiriyorlar.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamu İşçisi ile Memuryeni işçi maaşı en düşük 75 binHükümetin zam teklifi ne zaman olacak?Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiAli Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24"Enflasyon Farkı" KazığıKamu Mühendisleri REZİL OLDU2/2 sinden 2/3 üne düşünce maaşım ne kadar artar acaba?Temmuz ayı enflasyon oranı

Sözlük

Bugün olanlar 1 olumlama 1 günün sözü 1 sen ne kadar güzel bir kızsın 1 uzaklaşma isteği 1 yaş almak,yaşlanmak? 1 FİLİSTİN VE ITRAIL 1 asgari ücretle çalışıp ıphone5 kullanmak 2

Son Haberler

Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldüEvinde tartıştığı 2 kişiyi öldürüp kayıplara karıştıBakanlıktan Tavsiye: Uçaklarda Powerbank Kullanımı YasaklanıyorUNICEF: Gazze'de her gün ortalama bir sınıf dolusu çocuk öldürülüyorKavga ettikleri şahsı taşla bayılttılar

Editörün Seçimi

Kamu İşçisi ile Memur#sonuçyoksaistifamemursenMemura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Toplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?