KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2025 22:41
4/b sözleşmeliden A grubu mesleğe geçiş

Arkadaşlar ben 4/b sözleşmeli olarak mühendis kadrosuna atandım. Kurum evrak teslim etmemi istiyor ancak şöyle bir durum var: Daha önce A grubu meslek (uzman yardımcılığı) mülakatına girdim. Mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Şu an evrak teslim edip etmemek konusunda çok kararsızım. Teslim edip göreve başlarsam 4/b sözleşmeli pozisyondan uzman yardımcılığına geçiş yapmamda bir engelle karşılaşır mıyım? Evrak teslim edip atamam gerçekleştiği durumda eğer gidip kurumda işe başlamazsam 1 yıl devlet memurluğuna atanamıyorum diye biliyorum. Bunu da yaşamak istemiyorum. Evrak teslim etmeyip uzman yardımcılığına da atanamazsam boşta kalacağım. Bu konuda bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

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