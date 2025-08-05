Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


05 Ağustos 2025 00:28
apartman otomatiği

binada aylardır ortak elektrik ücretini ödemeyen var. apartmanda hem dış kapının hem de dairenin kapı zili ve dış kapının otomatiği ortak elektrik sayacına mı bağlı yoksa şahsi mi? ortaksa eğer bu dairenin elektriğini nasıl kesebilirim? son çare olarak buna zorluyor bizi

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