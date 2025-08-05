Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2025 08:43
adalet bakanlığı şube ve atm zorunluluğunun kaldırılması hk.

Arkadaşlar şube ve atm zorunluluğu kaldırılmış şartnamede fakat çoğu ilde olmayan bankalar var oradaki çalışanlar ne olacak, teknoloji çağındayız çözüm kolay fakat buna imkan sağlarlar mı sanmıyorum, inşallah özel bankalar girerse 250/300 bini zorlarız fakat sanırım anlaşmalı şekilde bakanlıkları paylaşıyor bankalar o yuzden göstermelik teklif veriliyor yine vakıfta kalıcak ihale muhtemelen 120/140 bin bandında biticek sanırım


çokçalışan
Aday Memur
05 Ağustos 2025 08:57
Açık konuşmak gerekirse benim beklediğim aralıkta budur.

Yusuf paşa
Aday Memur
05 Ağustos 2025 09:39

devir teknoloji devri bazı illerde banka şubeleri olmazsa bile atm si olması yeterlidir. krediye ulaşmak artık diğital ortamda yapılıyor şubeye gerek yok . şubesi olmayan illere şube kurmak 3 aylık bir iş. isteyen hemen yapar şubeleri

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