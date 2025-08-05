Emniyet Personeline Psikososyal Destek

Gün geçmesin ki polis memuru intiharı haberi almayalım. Kimi intihar etmeden önce kendi aile fertlerinin de hayatına son veriyor. Demek ki bir yerlerde yanlış giden bir şeyler var. Bu yanlış giden ve düzeltilmesi gerektiğini düşündüğünüz şeyler nelerdir? Burada derli toplu bir şekilde sorunlar paylaşılırsa belki çözüme yönelik bir adım atılma imkanı doğar. Bu zorlu süreçlerle baş etmeye çalışan meslek mensubu arkadaşlarınızı fark ederseniz muhakkak psikolojik ve sosyal destek alma noktasında yardımcı olmanızı öneririm, bir kişinin şaka yollu bile olsa "İntihar" kelimesini kullanması basit bir sohbet olarak düşünülmemeli ve bir yardım çığlığı olarak değerlendirilmelidir. Ben yaşanan bazı sorunları maddeler halinde paylaşıyorum; siz değerli meslek mensuplarını çözüm bulması gerektiğini düşündüğünüz sorunları paylaşmaya davet ediyorum.

1- Katı hiyararşi (belki mobbing)

2- Maaşların seyyanen artırılması gerekliliği

3- Çalışma saat ve koşullarının ağırlığı

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