Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2025 09:56
Refakatçi izni nasıl alırım?

Arkadaşlar eşim serviste yatıyor bende aynı hastane de çalışıyorum eşimin yanında kalmak istiyorum fakat hastane sadece durum bildirir raporu veriyor ve izin birimi de bunu kabul etmiyor. Ne yapmam gerekiyor yani iki arada kaldım?


uzeyiryzc
Memur
05 Ağustos 2025 10:46

Refakatçi izni alabilmen için doktordan eşinin .... bölümününde tedavi aldığını bu süreçte refakatçi ihtiyacı olduğunu ve senin refakatçi olacağını bildiirir bir rapor alman gerekiyor onun dışında refakatçi izni alamazsın maalesef. Durum bildirir tek hekim raporunun karar kısmınada bu bilgileri yazarsa işini görür.


Exsoso
Aday Memur
05 Ağustos 2025 10:50

Yazılı fakat izin birimi kabul etmiyor barkodlu olması gerek diyor.

uzeyiryzc, 2 saat önce

Refakatçi izni alabilmen için doktordan eşinin .... bölümününde tedavi aldığını bu süreçte refakatçi ihtiyacı olduğunu ve senin refakatçi olacağını bildiirir bir rapor alman gerekiyor onun dışında refakatçi izni alamazsın maalesef. Durum bildirir tek hekim raporunun karar kısmınada bu bilgileri yazarsa işini görür.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Ağustos 2025 11:26

Refakatçi izni tek hekim raporuyla değil heyet raporuyla geçerli olur mevzuata göre. Ayrıca hayati tehlikesi bulunduğuna dair gibi bir ibare olması da gerekli.

uzeyiryzc, 2 saat önce

Refakatçi izni alabilmen için doktordan eşinin .... bölümününde tedavi aldığını bu süreçte refakatçi ihtiyacı olduğunu ve senin refakatçi olacağını bildiirir bir rapor alman gerekiyor onun dışında refakatçi izni alamazsın maalesef. Durum bildirir tek hekim raporunun karar kısmınada bu bilgileri yazarsa işini görür.


Exsoso
Aday Memur
05 Ağustos 2025 11:29

Hocam kendisi engelli sol tarafı ve nörolojik bir hastalığı var. Tek başına ihtiyaçlarını gidemiyor ama hayati tehlikesi de yok nasıl olacak böyle?

hsnd, 1 saat önce

Refakatçi izni tek hekim raporuyla değil heyet raporuyla geçerli olur mevzuata göre. Ayrıca hayati tehlikesi bulunduğuna dair gibi bir ibare olması da gerekli.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
05 Ağustos 2025 11:34

Geçmiş olsun. Sadece mevzuat olarak nasıl geçerli olacağını belirttim. Yattığı birim bu şekilde yazmalı. Onu da artık konuşarak halletmeniz gerekli. Bu şekilde yazılmasını istemeniz gerekir kabul ederlerse tabi. Benzer bir durum başıma geldiği için tecrübemi iletmek istedim. Tek hekim ve bu şekilde ibare olmadığı için kabul edilmemişti geçmişte.

Exsoso, 1 saat önce

Hocam kendisi engelli sol tarafı ve nörolojik bir hastalığı var. Tek başına ihtiyaçlarını gidemiyor ama hayati tehlikesi de yok nasıl olacak böyle?

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