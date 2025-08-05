Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2025 10:10
Zor işlerde çalışanlar ile masa başındakiler aynı maaşı almamalı. 72 Bin TL. yi.

adam kömür ocağında çalışıyor ona verilen haklar hiçbir sorumluluğu olmayan işin gırgırında olan devlet dairelerinde ilkokul diploması ile 72 bin maaş alıyor yan masadaki 40 yıllık memur 56 bin alıyor hemen yanındaki 5 üniversite bitirmiş hayatı okumakla geçmiş memur 64 bin civarı alıyor birisinin buna bi dur demesi lazım yoksa eğitimin öğretimin bir anlamı kalmaz zor işlerde çalışanlar ile bunların bir tutulması lazım onlara 100 bin bile az akşama kadar misal kömür tozunun içinde 50 derece sıcakta çalışıyorlar buna benzer bir sürü zor işlerde çalışanlar var bunların masa başında hiç bir sorumluluğu olmadan onların yararlandığı bütün haklardan yararlanması yanlış bir uygulama

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