Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : supporters.


05 Ağustos 2025 11:13
kullandığım serum ile saç dökülmem durdu eski saçlarım kalıcı olarak çıktı

acaba diye kullanmaya başladığım ürünle saç dökülmem durdu eski saçlarım kalıcı olarak çıktı. serumu demir be vitamin takviyesi ile kullandım güzel sonuç aldım tavsiye ederim.

Kullandığım ürünler

*vanner saç losyonu

*demir

*vitamin takviyesi

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