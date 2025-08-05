Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


05 Ağustos 2025 11:14
Atandığımız yere evrak teslim etmezsek ?

Arkadaşlar 2025/1 atamasında bir kit kurumuna yerleştirildim. Fakat bu kit kurumunda 5 yılda bir zorunlu rotasyon varmış. Bunu nitelik kodlarında belirtmediği ve her hangi bir kurum duyurusu bulunmadığı için mağdur olmak istemiyorum. Tercih verdiğim 30 kurumun ayrı ayrı mevzuatlarını okuyamıyoruz haliyle. Evrak teslim etmeyip sözleşme imzalamazsak bir daha merkezi alımlarda aynı puanı kullanamıyoruz fakat kariyerkapısı üzerinden yapılan 4-b sözleşmeli veya b grubu memur alımlarında aynı puanı kullanabiliyor muyuz? Her hangi bir ceza alır mıyız? Yargılamadan önce Tigem'in 10 yıl şanlıurfa ceylanpınar zorunlu görevi olduğunu ve bunu hiç bir şekilde belirtmediğini düşünün. Bilgilerinize ihtiyacım var


fakir.adam
Şube Müdürü
05 Ağustos 2025 11:24

döverler.

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