Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 12:04
Haziran Ataması Zimmete Ne Zaman Düşeriz

hala zimmete düşmedik bilgi alabilen varmı


11221766
Aday Memur
05 Ağustos 2025 13:32
zimmet sorgulama ekranı hata veriyor hastaneme soruyorum düşmedi hala dediler 8. gün bugün ne zaman düşer acaba

memurrr4242.
05 Ağustos 2025 13:34

benim hastanem düşmelerin başladığını söyledi


11221766
Aday Memur
05 Ağustos 2025 13:36
ne zaman bugün mü söyledi acaba
memurrr4242., 4 saat önce

benim hastanem düşmelerin başladığını söyledi


Edanc
Aday Memur
05 Ağustos 2025 13:39

Düşünce nasıl bilgi veriliyormuş acaba söylediler mi

memurrr4242., 4 saat önce

benim hastanem düşmelerin başladığını söyledi


Esra korkmazz
Aday Memur
05 Ağustos 2025 13:51

ekip portalde profil kısmında özlük bilgilerim tıklayınca hizmet belgesi kısmından bakılacak dediler


Esra korkmazz
Aday Memur
05 Ağustos 2025 13:52

aradılar düştümüşüm ben


11221766
Aday Memur
05 Ağustos 2025 13:56
şimdi aradım hastanemi düşmüş herkese hayırlı olsun

Edanc
Aday Memur
05 Ağustos 2025 14:48

Hayırlı olsun herkese


Psk232
Aday Memur
05 Ağustos 2025 15:46
benim hala aynı görünüyor düşmemiş ekip portalda

memurrr4242.
05 Ağustos 2025 15:55

düşen arkadaşlar ekip te herhangi bir değişiklik oldumu görebiliyoemusunuz


saglıkcıbey
Aday Memur
05 Ağustos 2025 16:12
Arkadaşlar, harcırah ödendi mi size?

semih44360
Aday Memur
05 Ağustos 2025 16:34

Arkadaşlar merhaba ben de sistemde henüz düşmüş görünmüyordum ama personel işlerine gittim ve zimmete düştüğümü söylediler kararı da verdiler Bence siz de internetten bakmak yerine personel işleriyle görüşebilirsiniz Herkese hayırlı olsun


Esra korkmazz
Aday Memur
05 Ağustos 2025 16:44

Benimde sistemde gözükmüyor. Özlük arayıp söyledi

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