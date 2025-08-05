Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2025 13:15
Tezden makale üretirken dilimleme olmaması için dikkat edilmesi gerekenler

Merhaba hocalarım.

Tezimi makaleye çevirmek istiyorum. Tezimi henüz daha yazmaya yeni başlamışken erken bulguları bir sempozyumda sundum. Tez yayınlandıktan sonra kuramsal çerçeve kısmını editörlü bir ders kitabında bölüm olarak yayınladım. Ancak makalenin ampirik bulguları yayınlanmamış oldu. Ama hem sempozyumda pilot bulguların sunulması hem de tezden kitap bölümü olarak yaptığım çalışma nedeniyle ampirik kısmın makaleye çevrilmesinde etik bir sorun olup olmadığından emin olamıyorum. Neye dikkat etmeliyim?

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