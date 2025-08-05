KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 13:19
DHMİ Atamaları İçin En Mantıklı 2 Yıllık (Önlisans) Bölüm Hangisi?

Merhabalar,

2 gün sonra Hava Trafik Kontrol sınavım var. Sınavı kazanırsam DHMİ bünyesinde görev yapacağım. Ancak sınavı kazanamazsam, KPSS ile DHMİ?ye atanma hedefim devam edecek. Bu nedenle, 2 yıllık bir bölüm tercih edip KPSS ile atanmayı planlıyorum.

Sizce her yıl düzenli ataması olan, KPSS puanıyla atanma ihtimali yüksek ve DHMI veya benzeri kamu kurumlarına atanma şansı sunan mantıklı bir 2 yıllık bölüm hangisidir?

Önerilerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.


Dahmi.30gun
Aday Memur
05 Ağustos 2025 14:20

elektronik mekatronik elektrik. ayrıca aim e de şartlarınız yetiyordur, kadro açarsa onu da atlamayı

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