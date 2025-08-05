Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2025 14:01
Sosyolog ünvanı teknik kadrodan çıkarıldı mı ?

Sosyolog ünvanı teknik kadrodan çıkarıldı mı ? Son durum nedir ?

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