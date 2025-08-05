600 bin büyüktür 4 milyon

Kamuda çalışan 600 bin işçinin maaşlarına istediği gibi zam alırken,,,Sayısı 4 milyonu bulan memurun sadece Enflasyon ne çıktıysa o oranda zam almasını nasıl yorumluyorsunuz...

4 yıllık örgün eğitim almış kpss den 80-85- 90 puanla atanmış Memur 50 bin ,,Tekniker 55-60 bin--Mühendis 70 tl maaş alıyorken taşerondan kadroalmış.. adı kuradan çıkmış düz işçinin ikramiyeleri de ekleyince Eylül 2025 maaşının 75-80 bin tl yi bulacak olması ne rezil tablodur.

Okuyan insanlar resmen cezalandırılıyor.

4 milyona yakın memurun maaşı aciz ve etkisiz sendikalar yüzünden yıldan yıla erimektedir.