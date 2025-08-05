Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 14:53
Belediye itfaiye eri hakkında

Herkese selam büyükşehir belediyesi itfaiye eri alımında boy ve kilosu tutmayanlar torpil yaptırabilir mi acaba bu durumda torpil devreye girebilir mi?

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