Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 15:39
narkotik ilaç alımı
çalıştığım bölümle eczane arası çok uzak, yaklaşık git gel yarim saat sürüyor. Doktorlar da sürekli yeni order girdiği zaman gidip almak durumunda kalıyoruz ve zaten bir sürü işimiz varken daha da yoruluyoruz. mevzuatta narkotik ilacı hemşire mi gidip almak zorunda yoksa eczane personeli mi getirmek zorunda?

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