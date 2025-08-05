narkotik ilaç alımı

çalıştığım bölümle eczane arası çok uzak, yaklaşık git gel yarim saat sürüyor. Doktorlar da sürekli yeni order girdiği zaman gidip almak durumunda kalıyoruz ve zaten bir sürü işimiz varken daha da yoruluyoruz. mevzuatta narkotik ilacı hemşire mi gidip almak zorunda yoksa eczane personeli mi getirmek zorunda?

çalıştığım bölümle eczane arası çok uzak, yaklaşık git gel yarim saat sürüyor. Doktorlar da sürekli yeni order girdiği zaman gidip almak durumunda kalıyoruz ve zaten bir sürü işimiz varken daha da yoruluyoruz. mevzuatta narkotik ilacı hemşire mi gidip almak zorunda yoksa eczane personeli mi getirmek zorunda?