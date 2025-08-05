Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ağustos 2025 15:54
İlçeden ilçeye yer değiştirmede yolluk sorunu

Herkese iyi günler. Aynı ilin bir ilçesinden farklı bir ilçeye il içi tayin oldum. İkametim bu 2 ilçe haricindeki farklı bir ilçe. Bana milli eğitim tarafından göreve başladığın ilçeden ancak yolluk alabilirsin deniyor. Sebeb olarakta 3 Eylül 2023 ve 32298 sayılı kamu görevlileri hakem kurulu kararının 56. Maddesi gösteriliyor. Bununla birlikte göreve başlayacağım ilçe ise kesinlikle biz yapmayız git eski ilçenden al diyor. Maalesef arada kaldım. Sizce ne yapmalıyım. Gerçekten bu hakem kurulu kararına göre göreve başlayacağım ilçeden mi almam lazım. Yardımcı olursanız çok sevinirim.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
05 Ağustos 2025 16:15

Hakem kurulu kararına göre göreve başladığınız ilçeden ödenmesi gerekir.

"Madde 56 : (1) Kamu görevlilerinin yurtiçinde sürekli görevle başka bir yere naklen atanması halinde; yeni görev mahallinde göreve başlaması kaydıyla kendisine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen unsurlar (atandığı yere günübirlik gidip gelenler ile ikametgahının bulunduğu yere atananlar hariç olmak üzere), ev eşyasını yeni görev yerine fiilen taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın eski memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline kadar ödenir."

Ancak ev taşımadığınız için yolluğun tamamını değil bir kısmı ödenebilir. Bunlar 20 gündelik ve km başına verilen %5 gündeliktir. Yol giderlerini ve aile için olan gündelikler ödenmez.

Ayrıca Hakem kararında "atandığı yere günübirlik gidip gelenler hariç" olmak üzere denildiği için ve siz de muhtemelen günübirlik gidip geldiğiniz için bu kapsamda yolluk alamazsınız maalesef.

Bunca yıllık toplu sözleşmeler içinde memurun hakkını kısıtlayan, nerdeyse kimseye faydası olmayan bir maddeyi sendika nasıl gündeme getirip de toplu sözleşmeye ekledi anlayamıyorum. Çoğu yer bu maddede geçen "yeni görev yerinde göreve başlaması kaydıyla" ifadesine dayanarak "git yeni görev yerinde ödesinler" diyor. Bu da gerçekten ev taşıyacak olan memurların işini zorlaştırıyor. Halbuki yolluğun amacı memurun evini taşımasına destek olmak, toplu sözleşmedeki bu maddenin amacı da ev taşımasa da yolluğun bir kısmından yararlanmayı sağlamaktır. Bu uygulama ile hem ödeme geciktiriliyor, hem de memurla kurumlar karşı karşıya geliyor. Maddedeki kısıtlamalar da gerçek hayatta nerdeyse kimsenin bu haktan yararlanamamasına sebep oluyor.

Örneğin sizin bu haktan yararlanabilmeniz için yeni görev yerine günübirlik gitmemeniz, gidince birden fazla gün orda kalmanız gerekiyor. Hafta içi orda kalıp, haftasonu eve dönmek gibi.


blue5
Şube Müdürü
05 Ağustos 2025 17:20

Maalesef hocam

YUSUF YILDIRIM, Dün

Hakem kurulu kararına göre göreve başladığınız ilçeden ödenmesi gerekir.

"Madde 56 : (1) Kamu görevlilerinin yurtiçinde sürekli görevle başka bir yere naklen atanması halinde; yeni görev mahallinde göreve başlaması kaydıyla kendisine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen unsurlar (atandığı yere günübirlik gidip gelenler ile ikametgahının bulunduğu yere atananlar hariç olmak üzere), ev eşyasını yeni görev yerine fiilen taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın eski memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline kadar ödenir."

Ancak ev taşımadığınız için yolluğun tamamını değil bir kısmı ödenebilir. Bunlar 20 gündelik ve km başına verilen %5 gündeliktir. Yol giderlerini ve aile için olan gündelikler ödenmez.

Ayrıca Hakem kararında "atandığı yere günübirlik gidip gelenler hariç" olmak üzere denildiği için ve siz de muhtemelen günübirlik gidip geldiğiniz için bu kapsamda yolluk alamazsınız maalesef.

Bunca yıllık toplu sözleşmeler içinde memurun hakkını kısıtlayan, nerdeyse kimseye faydası olmayan bir maddeyi sendika nasıl gündeme getirip de toplu sözleşmeye ekledi anlayamıyorum. Çoğu yer bu maddede geçen "yeni görev yerinde göreve başlaması kaydıyla" ifadesine dayanarak "git yeni görev yerinde ödesinler" diyor. Bu da gerçekten ev taşıyacak olan memurların işini zorlaştırıyor. Halbuki yolluğun amacı memurun evini taşımasına destek olmak, toplu sözleşmedeki bu maddenin amacı da ev taşımasa da yolluğun bir kısmından yararlanmayı sağlamaktır. Bu uygulama ile hem ödeme geciktiriliyor, hem de memurla kurumlar karşı karşıya geliyor. Maddedeki kısıtlamalar da gerçek hayatta nerdeyse kimsenin bu haktan yararlanamamasına sebep oluyor.

Örneğin sizin bu haktan yararlanabilmeniz için yeni görev yerine günübirlik gitmemeniz, gidince birden fazla gün orda kalmanız gerekiyor. Hafta içi orda kalıp, haftasonu eve dönmek gibi.


metinturan99
Aday Memur
05 Ağustos 2025 20:30

Yeni başlayacağınız ilçeden alacaksınız, ama bir şartla: İkametinizi de yeni atandığınız ilçeye almanız gerekiyor. Bu yüzden bana yolluk verilmedi, ikametimi almadığım için


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
06 Ağustos 2025 08:43

Yukarda ayrıntısıyla anlattığım üzere o iş öyle değil. Eğer evini taşımazsa gittiği ilçeden alması gerekiyor. Ancak evini taşıyacaksa 6245 ve 657 sayılı kanunlar gereği ayrıldığı ilçeden ödenek bile beklemeden derhal ödemesi gerekiyordu. Maliye Bakanlığı 2 senedir kanunun bu hükmünü de "ödeneksiz ödeme yapmam" diyerek baltaladı sağ olsun. Kimse de dur demiyor.

metinturan99, Dün

Yeni başlayacağınız ilçeden alacaksınız, ama bir şartla: İkametinizi de yeni atandığınız ilçeye almanız gerekiyor. Bu yüzden bana yolluk verilmedi, ikametimi almadığım için

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