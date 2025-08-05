İlçeden ilçeye yer değiştirmede yolluk sorunu

Hakem kurulu kararına göre göreve başladığınız ilçeden ödenmesi gerekir.

"Madde 56 : (1) Kamu görevlilerinin yurtiçinde sürekli görevle başka bir yere naklen atanması halinde; yeni görev mahallinde göreve başlaması kaydıyla kendisine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 45 inci maddesinin (a) ve (c) bentlerinde belirtilen unsurlar (atandığı yere günübirlik gidip gelenler ile ikametgahının bulunduğu yere atananlar hariç olmak üzere), ev eşyasını yeni görev yerine fiilen taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın eski memuriyet mahallinden yeni memuriyet mahalline kadar ödenir."

Ancak ev taşımadığınız için yolluğun tamamını değil bir kısmı ödenebilir. Bunlar 20 gündelik ve km başına verilen %5 gündeliktir. Yol giderlerini ve aile için olan gündelikler ödenmez.

Ayrıca Hakem kararında "atandığı yere günübirlik gidip gelenler hariç" olmak üzere denildiği için ve siz de muhtemelen günübirlik gidip geldiğiniz için bu kapsamda yolluk alamazsınız maalesef.

Bunca yıllık toplu sözleşmeler içinde memurun hakkını kısıtlayan, nerdeyse kimseye faydası olmayan bir maddeyi sendika nasıl gündeme getirip de toplu sözleşmeye ekledi anlayamıyorum. Çoğu yer bu maddede geçen "yeni görev yerinde göreve başlaması kaydıyla" ifadesine dayanarak "git yeni görev yerinde ödesinler" diyor. Bu da gerçekten ev taşıyacak olan memurların işini zorlaştırıyor. Halbuki yolluğun amacı memurun evini taşımasına destek olmak, toplu sözleşmedeki bu maddenin amacı da ev taşımasa da yolluğun bir kısmından yararlanmayı sağlamaktır. Bu uygulama ile hem ödeme geciktiriliyor, hem de memurla kurumlar karşı karşıya geliyor. Maddedeki kısıtlamalar da gerçek hayatta nerdeyse kimsenin bu haktan yararlanamamasına sebep oluyor.

Örneğin sizin bu haktan yararlanabilmeniz için yeni görev yerine günübirlik gitmemeniz, gidince birden fazla gün orda kalmanız gerekiyor. Hafta içi orda kalıp, haftasonu eve dönmek gibi.