Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2025 16:01
Bazı Kurumlar 657'li Personel Yerine Neden İşçi Kadrosu İle Alım Yapıyor?

Özellikle sağlık bakanlığı gibi kurumlar temizlik görevlisi alımlarını 657'li hizmetli değil de neden işçi kadrosu ile alıyor?

İşçi kadrosunun maliyeti daha fazlayken neden ısrarla işçi olarak alım yapılmakta, bilen var mıdır?

Keza adalet bakanlığına bakıyorum genelde temizlik için destek hizmetleri yani hizmetli kadrosu ile 657'ye tabi olarak alım yapıyor.

2 kurum nasıl böyle farklı farklı alım süreci gerçekleştirebiliyor? Bu durumun nedeni nedir?

Keza yine geçenlerde Çanakkale Şehitliği Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı büro personeli alımı yaptı ve yine "işçi" kadrosu ile yaptı, 657'de büro personelinin karşılığı zaten var..

Amaç nedir? Ciddi anlamda merak ediyorum.


sucukluyumurta1
Genel Müdür
05 Ağustos 2025 16:07

ÖRNEK:

https://ilan.memurlar.net/ilan/81171/ceza-ve-tevkifevleri-genel-mudurlugu-3-500-personel-alacak.html

31 temmuzda ilana çıkılmış, Adalet bakanlığı sağlık bakanlığının işçi olarak aldığı aynı personelleri "657'li" olarak alıyor mesela bu ilanda..


sucukluyumurta1
Genel Müdür
05 Ağustos 2025 16:15

ÖRNEK 2:

Bu kadroda da yine sağlık bakanlığının "işçi" olarak aldığı temizlik yapacak personelinin uludağ üniversitesi tarafından "657'li destek personeli olarak alındığını görüyoruz.

https://ilan.memurlar.net/ilan/81085/bursa-uludag-universitesi-32-sozlesmeli-personel-alacak.html

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