Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


05 Ağustos 2025 16:08
Kitlerde 3 yıl atanma yasağı

Arkadaşlar , bu 3 yıl çalışma zorunluluğu sadece sözleşmeli personel için mi yoksa daimi işçi olup açıktan atananları da kapsıyor mu bilgisi olan var mı


yeşilrussel
Memur
05 Ağustos 2025 16:59

Kitte çalışan işçiler icin 3 yıl yasagi yok

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