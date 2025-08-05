işçi memur maaşını sorgulamak yerine artık bir şeyler yapmanın zamanı değil mi ?

En fazla üyeye sahip olan memursen ne yaptı bu zamana kadar işçilerin maaşıyla ezilmekten başka bir kazanımı oldu? hayır olmadı. ama ne hikmetse halen adamlar üye sayısında rekor kırıyor bunu engellemek hepimizin elinde toplu istifa kampanyaları başlatmazsanız anca işçi maaşlarının yükseklİğinden bahseder durursunuz artık bir olun güçlü olun kimsenin sizin aidatlarınızla sefa sürmesini görmezden gelmeyin... Koltuk sevdasına düşüp istifa etmekten korkmayın ayda verdiği 300 tl sözleşme ikramiyesine aldanmayın istifa edin gerekirse kimseye üye olmayın ama bu sendikaya rekor üye sayısı kazandırdığınız her sene kaybedeceksiniz unutmayın işçiler en düşük memur maaşını kendi içlerinde en düşük olarak neredeyse ikiye katlayacak eylül2025 itibariyle siz halen yerinizden yazıp çiziyorsunuz...