KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 16:55
Önlisans Atama

arkadaşlar kpss 2024 önlisans sınavında 83,81 puan aldım. önümüzdeki merkezi veya açıktan atamalarda bu puanı kullanmak istiyorum, sizce şansım yaver gider mi bu puanla? (aöf muhasebe mezunuyum)


SkuLL059
Aday Memur
05 Ağustos 2025 21:06

3173 koduyla çok kişi atandı temmuz o puanın altında.80 81 puanlarla.


biriktisatci34
05 Ağustos 2025 21:07
mezun olamadığım için o tercihe yetişemedim artık 2025/2 veya 2026/1 e kaldık
SkuLL059, 2 saat önce

3173 koduyla çok kişi atandı temmuz o puanın altında.80 81 puanlarla.


SkuLL059
Aday Memur
05 Ağustos 2025 21:08

Kendi kodunun dışında atanmak istersen şuanda adalet bakanlığı alımları açık kariyer kapısında mülakat için yeterli puanın.


biriktisatci34
05 Ağustos 2025 22:24
İstanbul, ankara, kocaeli gibi şehirler için zorlanır mıyım?
SkuLL059, 2 saat önce

Kendi kodunun dışında atanmak istersen şuanda adalet bakanlığı alımları açık kariyer kapısında mülakat için yeterli puanın.

Toplam 4 mesaj

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