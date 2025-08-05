Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


05 Ağustos 2025 17:02
Geriye dönük maaşlar

2020 de ihraç olup 2025 te göreve iade olan kişi tahmini ne kadar toplu para geçer eline?. 2020 de maaşlar 5.500- 6000 civarıydı. Şimdi yaklaşık 11 katı . O aradaki farkı nasıl kapatıyorlar. Teşekkürler şimdiden

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