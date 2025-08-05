Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ağustos 2025 17:13
Müdür yardımcılığında 4 yıl süresi dolanlar
Arkadaşlar müdür yardımcılığında 4 yıl görev süresi dolan birisi kendi okulunda norm doluysa nerede öğretmenlik yapar .Kendi branşında okulda 1 öğretmen var .İlçede norm açık okulları mi tercih eder yoksa okulunda devam edip hizmet puanı düşük olan öğretmen mi norm fazlası olur?

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