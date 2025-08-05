Müdür yardımcılığında 4 yıl süresi dolanlar

Arkadaşlar müdür yardımcılığında 4 yıl görev süresi dolan birisi kendi okulunda norm doluysa nerede öğretmenlik yapar .Kendi branşında okulda 1 öğretmen var .İlçede norm açık okulları mi tercih eder yoksa okulunda devam edip hizmet puanı düşük olan öğretmen mi norm fazlası olur?

Arkadaşlar müdür yardımcılığında 4 yıl görev süresi dolan birisi kendi okulunda norm doluysa nerede öğretmenlik yapar .Kendi branşında okulda 1 öğretmen var .İlçede norm açık okulları mi tercih eder yoksa okulunda devam edip hizmet puanı düşük olan öğretmen mi norm fazlası olur?