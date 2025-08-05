KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 17:16
DGS llLisans Açıköğretim Tercih Yardımı

arkadaşlar 2025 dgs sınavına girdim ve açıköğretim muhasebe bölümünden açıköğretim lisansa dikey geçiş yapmak istiyorum. geçebileceğim bölümler işletme, sbky, kamu yönetimi, maliye, çeko, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret lojistik. hangisi daha makul bir seçim olur?

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