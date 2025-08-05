Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 17:41
izindeyken çkys
yıllık izindeyken çkys düşülüyor mu? sağlık ocağında çalışıyordum. bugün ilişiğimi kestim hastaneye başlayış yaptım. başhemşire çalışacaksın falan dedi ben de yıllık izin aldım. çkys düşer miyim?

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