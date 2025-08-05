Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


05 Ağustos 2025 18:11
Kadro Atışı

Atıştan düşük puan alan biri 50 puan altı ne olur bilgisi olan var mı?


yalnizurfali1981
Aday Memur
05 Ağustos 2025 19:06
tekrar eğitim alırsın,

reis5854
Aday Memur
05 Ağustos 2025 19:21
bir daha arttırırlar a.k
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