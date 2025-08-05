KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 18:30
İkinci sağlık ataması ne zaman olacak?

bir videoda bizzat bakan vurgulayarak eylülde alım yapacağız demiş hiç ekim falan dememiş ama birkaç sağlık sayfası ısrarla eylül-ekim diyor bu ekim meselesi ne?

eylülde gelir mi ilan yoksa uzar mı yine süreç

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