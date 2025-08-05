Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ağustos 2025 18:44
11 Ağustos Sıra Ataması

Arkadaşlar merhaba sıralama atasında 1 numarada olduğum bir okuldaki bir arkadaş yeniden idareci ataması ile 8 ağustos Cuma atanacak malum bakanlık ise 11 Ağustosta pazartesi sırayı çalıştıracak. Sorum şu idareci atamaları valiliklerce yapıldığı için kadro pazartesi gününe kadar açılır mı sıra ataması olur mu

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