Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ağustos 2025 18:44
11 Ağustos Sıra Atamasında atanan İdarecilerin yeri gösterilir mi?

Arkadaşlar merhaba sıralama atasında 1 numarada olduğum bir okuldaki bir arkadaş yeniden idareci ataması ile 8 ağustos Cuma atanacak malum bakanlık ise 11 Ağustosta pazartesi sırayı çalıştıracak. Sorum şu idareci atamaları valiliklerce yapıldığı için kadro pazartesi gününe kadar açılır mı sıra ataması olur mu


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
05 Ağustos 2025 23:08

O ayrılış yapmadan açılmaz.

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