Polisin garip muamelesi

kardesim aynisini polis olarak siirteyken yasadim. 45 yolcudan polis kimligimi gosterdim. daha sonra otobusteki herkes bizi izliyordu. cavusa ne diye durdurdun beni, aractan niue indirdin dedim. rufin kontrol kimligim sahte olabilir dedi. sofor bile gelip bu adam polis zaten kimligini gostermis dedi. ve ben 12 saat 45 yolcuyla devam ettim belki iclerinde art niyetli insanlar vardi. ama bunu bana askerler yasatti oysaki tecrubelilerdi neden yaptilar anlamadim. yani ozetle bu isler oluyor ama tutupta bunu reklam etmeye gerek yok burda. yada ilgili yerlere gidip sikayet edersin .

kardesim aynisini polis olarak siirteyken yasadim. 45 yolcudan polis kimligimi gosterdim. daha sonra otobusteki herkes bizi izliyordu. cavusa ne diye durdurdun beni, aractan niue indirdin dedim. rufin kontrol kimligim sahte olabilir dedi. sofor bile gelip bu adam polis zaten kimligini gostermis dedi. ve ben 12 saat 45 yolcuyla devam ettim belki iclerinde art niyetli insanlar vardi. ama bunu bana askerler yasatti oysaki tecrubelilerdi neden yaptilar anlamadim. yani ozetle bu isler oluyor ama tutupta bunu reklam etmeye gerek yok burda. yada ilgili yerlere gidip sikayet edersin .