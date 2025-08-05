Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

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05 Ağustos 2025 20:10
Polisin garip muamelesi

Kolay gelsin öncelikle ben askeri personelim pençe kilit harekatında yaralandım /61 engelli hale geldim bundan biraz zaman önce takside evime gidiyordum taksiyi polis çevirdi kimlik istedi verdim tabancam yanımda olduğu için askeri kimliği verdim yolun ortasında herkes bize bakıyor indirdiler arabadan ayakta duramıyorum fazla herkesin içinde silahımı çıkarıp kendine vermemi söyledi esnaflar bizi izliyordu bana garip sorular sordu kaç para maaş alıyorsun gibi sonra silahımın ruhsatını sordu dedim ben askerim bizim kimlikte ruhsat yok ayrı dedim silahı aldığım belgeleri gösterdim yarım saat yolun ortasında bekledik dedim abi bacağım ağrıyor ben oturayım siz bakın ona bile izin vermedi bacağım şişene kadar yarım saat bekletti yani size soruyorum bu yapılan ne kadar kanuna tüzüğe her neyse ona uygun benim afişe etmesi normal mi sizce böyle garip sorular sorması normal mi tecrübeli memur arkadaşlar aklımdaki soruları cevaplarsa sevinirimbir süredir aklımda çünkü ilk defa böyle bir polis muamelesiyle karşılaştım artık sayelerinde üzerimde tabanca olduğunu tüm cadee biliyor bu ne kadar doğru bir polis neden kaç para maaş alıyorsun diye tuhaf bir üslupla sorar neden yaralı bir askeri yarım saat bekletirler sokak ortasında meslekte tecrübeli abilere soruyorum şikayetçi olmalımıydım


ALTARİN OĞLU
Şef
05 Ağustos 2025 20:24
kardesim aynisini polis olarak siirteyken yasadim. 45 yolcudan polis kimligimi gosterdim. daha sonra otobusteki herkes bizi izliyordu. cavusa ne diye durdurdun beni, aractan niue indirdin dedim. rufin kontrol kimligim sahte olabilir dedi. sofor bile gelip bu adam polis zaten kimligini gostermis dedi. ve ben 12 saat 45 yolcuyla devam ettim belki iclerinde art niyetli insanlar vardi. ama bunu bana askerler yasatti oysaki tecrubelilerdi neden yaptilar anlamadim. yani ozetle bu isler oluyor ama tutupta bunu reklam etmeye gerek yok burda. yada ilgili yerlere gidip sikayet edersin .

iamapoliceman
Daire Başkanı
05 Ağustos 2025 20:26
yaşadığının benzerini Aksaray'da jandarma uzman erbaş tarafından yaşadım. polis kimliğimi görmesine rağmen ısrarla kimliğimi istedi bende verdim. her kurumda olabilecek şeyler buraya konuyu açmanı gerektirecek bir durum değil

yunustaner34
Aday Memur
05 Ağustos 2025 20:28
hepinize geçmiş olsun kardeşim size yapılanlar kesinlikle doğru hareket değil sizleri de saygıyla selamlıyorum bu şekilde davranan meslektaşlarımıda kınıyorum...vatan ve bizler size minnettarız, Allah yolunuzu ve bahtinizı açık etsin sağlıcakla kalın

Burakmmççxö
Aday Memur
05 Ağustos 2025 20:30

Neden değil ki asker sana maaşını mı sordu ben kaç tane polis aldım diye muhabbet mi yaptı senden en fazla kimlik istemiş mesele kimlik istemek değil oku istersen

iamapoliceman, 1 saat önce
yaşadığının benzerini Aksaray'da jandarma uzman erbaş tarafından yaşadım. polis kimliğimi görmesine rağmen ısrarla kimliğimi istedi bende verdim. her kurumda olabilecek şeyler buraya konuyu açmanı gerektirecek bir durum değil

Burakmmççxö
Aday Memur
05 Ağustos 2025 20:33

Tüm polislerimize saygılarımı sunuyorum biz biriz ama içimizde ayrıştırmaya çalışanlar var abi hayatımda hiç bir polise saygısızlık yapmış biri değilim sadece aklıma takılanı sordum

yunustaner34, 1 saat önce
hepinize geçmiş olsun kardeşim size yapılanlar kesinlikle doğru hareket değil sizleri de saygıyla selamlıyorum bu şekilde davranan meslektaşlarımıda kınıyorum...vatan ve bizler size minnettarız, Allah yolunuzu ve bahtinizı açık etsin sağlıcakla kalın

Burakmmççxö
Aday Memur
05 Ağustos 2025 20:37

Asker otobüs durdurup kimlik sormaz sen jandarmayla karşılaşmışsın

ALTARİN OĞLU, 1 saat önce
kardesim aynisini polis olarak siirteyken yasadim. 45 yolcudan polis kimligimi gosterdim. daha sonra otobusteki herkes bizi izliyordu. cavusa ne diye durdurdun beni, aractan niue indirdin dedim. rufin kontrol kimligim sahte olabilir dedi. sofor bile gelip bu adam polis zaten kimligini gostermis dedi. ve ben 12 saat 45 yolcuyla devam ettim belki iclerinde art niyetli insanlar vardi. ama bunu bana askerler yasatti oysaki tecrubelilerdi neden yaptilar anlamadim. yani ozetle bu isler oluyor ama tutupta bunu reklam etmeye gerek yok burda. yada ilgili yerlere gidip sikayet edersin .

jackreacher52
Memur
05 Ağustos 2025 20:50

böyle polis bi de zam ister utanmadan, şimdi genelleme yapmacılar duyar kasar :d


Burakmmççxö
Aday Memur
05 Ağustos 2025 20:54

Hakkıdır istesin görevini kötüye kullanmayan her polisin hakkıdır bende isterim polis daha iyi maaş alsın

jackreacher52, 41 dk. önce

böyle polis bi de zam ister utanmadan, şimdi genelleme yapmacılar duyar kasar :d


spock
Genel Müdür
05 Ağustos 2025 20:56

Her kurumda denyo tipler oluyo maalesef. Sicil numarasını öğrendiysen ya da çevirme yeri ve saatini hatırlıyorsan şikayet et. Biz şikayet etmedikçe böyle saçmalıklar normalleşiyor.


braveheart 71
Memur
05 Ağustos 2025 20:57
sende en fazla yarım saat ayakta beklemsissin noldu incilerin mi döküldü, hem polis sayfasına gelip duyar kasıyosun hem yazanlara artislik yapiyosun, az bile yapmış sana
Burakmmççxö, 1 saat önce

Neden değil ki asker sana maaşını mı sordu ben kaç tane polis aldım diye muhabbet mi yaptı senden en fazla kimlik istemiş mesele kimlik istemek değil oku istersen


braveheart 71
Memur
05 Ağustos 2025 20:58
hayrdr polisin derdi seni mi gerdi ister tabi polisle mi görev yaptın ,sen mi veriysn zammı hırt
jackreacher52, 41 dk. önce

böyle polis bi de zam ister utanmadan, şimdi genelleme yapmacılar duyar kasar :d


Burakmmççxö
Aday Memur
05 Ağustos 2025 20:59

O an bacağımın ağrısından hiç böyle şeyler düşünemedim şikayet falan biran önce bitsin istedim

spock, 35 dk. önce

Her kurumda denyo tipler oluyo maalesef. Sicil numarasını öğrendiysen ya da çevirme yeri ve saatini hatırlıyorsan şikayet et. Biz şikayet etmedikçe böyle saçmalıklar normalleşiyor.


Burakmmççxö
Aday Memur
05 Ağustos 2025 21:04

Beklerdim kardeşim sağlam olsaydım pençekilit harekatında bacağımdan yaralandım bacağım koptu tekrar diktiler hissetmiyorum sağ bacağımı sürekli ödem yapıyor fazla ayakta duramıyorum 2 sene yatalak kaldım yeni yeni yürüyorum . İnşallah sende bir gün bu duruma düşersin sana başka diyecek sözüm yok

braveheart 71, 34 dk. önce
sende en fazla yarım saat ayakta beklemsissin noldu incilerin mi döküldü, hem polis sayfasına gelip duyar kasıyosun hem yazanlara artislik yapiyosun, az bile yapmış sana

spock
Genel Müdür
05 Ağustos 2025 21:05

Doğru diyorsun komutanım. İşte denyoluk parayla satılmıyor ki kimisine böyle doğuştan denk geliyor.

Gelmiş geçmiş olsun. Ben bir Türk evladı olarak sana saygılarımı sunuyorum.

Burakmmççxö, 32 dk. önce

O an bacağımın ağrısından hiç böyle şeyler düşünemedim şikayet falan biran önce bitsin istedim


ALTARİN OĞLU
Şef
05 Ağustos 2025 21:11
oyle desene ortak hele diyom asker uygulama yapmaz boyle bir yanlis harekette yapmaz. o zaman sana yapilan hareket icinde o polisler icin onlar onleyicidir karakol polisi oyle yapmaz mi diyelim. anlatmak istedigim mevzudan onu mu anladim. tekrar soyluyorum buraya yazipta bosa vakit gecirip millete duyurmaya gerek yok git sikayet et.
Burakmmççxö, 54 dk. önce

Asker otobüs durdurup kimlik sormaz sen jandarmayla karşılaşmışsın


iamapoliceman
Daire Başkanı
05 Ağustos 2025 21:13
bu olayın olup olmadığı, ne olduğu, neler konuşulduğu dahi bilinmiyorken saçma sapan triplere girip boş boş konuşuyorsun. polis teşkilatı 350.000 polis, bu arkadaşın görevde yaranlanmasını duyup sorguya çekecek 1 tane polis yoktur. iyice tadını kaçırdınız. bütün okları polise çevirtiyorsunuz yeter yapmayın! asker bu milletin evladı polis de öyle!
spock, 26 dk. önce

Doğru diyorsun komutanım. İşte denyoluk parayla satılmıyor ki kimisine böyle doğuştan denk geliyor.

Gelmiş geçmiş olsun. Ben bir Türk evladı olarak sana saygılarımı sunuyorum.


Police9696
Aday Memur
05 Ağustos 2025 21:16
malasef var içimizde böyle polisler kardeşim. jandarmada da tskda da başka kurumda da. Keşke olmasa. Adam gazi oldugunu engeli bulundugunu söylüyor, burda derdinden bahsediyor.Aynı davranışı biraz gücü olan birine yapabilir miydi diye soruyor insan. şikayet hakkındır. Aynı durumda ben olsam bu tavırdan dolayı şikayet ederdim

spock
Genel Müdür
05 Ağustos 2025 21:21

Ben bütün polislere değil böyle bir hata yapan polislere laf ediyorum. Nitekim iki mesaj önce de her kurumda böylelelerinin olduğunu yazdım.

Her kurum içindeki böyle kımıl zararlılarını temizlemeli. Böylece devletimiz çok da iyi işleyecektir.

Geçende bir orman kenarında oturmuş dinleniyordum. Egm plakalı sivil bir araba yanaşıp "beyefendi ormanı terk edin lütfen yangın riski var" dedi. Mesela böyle polislere ve komiserlerine saygımız sonsuz elbette. Geceleri evimiz barkımız polisimize emanet onu biliyoruz ama arada bazı kendini bilmezler var bu da bir gerçek.

iamapoliceman, 18 dk. önce
bu olayın olup olmadığı, ne olduğu, neler konuşulduğu dahi bilinmiyorken saçma sapan triplere girip boş boş konuşuyorsun. polis teşkilatı 350.000 polis, bu arkadaşın görevde yaranlanmasını duyup sorguya çekecek 1 tane polis yoktur. iyice tadını kaçırdınız. bütün okları polise çevirtiyorsunuz yeter yapmayın! asker bu milletin evladı polis de öyle!

Burakmmççxö
Aday Memur
05 Ağustos 2025 21:24

Haklısın abi her yerde var cahillik ettim etmedim evime gittim . Buraya yazdım hani yapılan usule uygun mu değil mi böyle bir olayda şikayet doğru mu olur diye bir dövmedikleri kaldı yazılanlara bak hiç bir şeye saygısı kalmamış insanların düzgğnce yanlış diyen yok bana da şu yapıldı babada bu yapıldı diyorlar her yerde var böyle insanlar .

Police9696, 15 dk. önce
malasef var içimizde böyle polisler kardeşim. jandarmada da tskda da başka kurumda da. Keşke olmasa. Adam gazi oldugunu engeli bulundugunu söylüyor, burda derdinden bahsediyor.Aynı davranışı biraz gücü olan birine yapabilir miydi diye soruyor insan. şikayet hakkındır. Aynı durumda ben olsam bu tavırdan dolayı şikayet ederdim

iamapoliceman
Daire Başkanı
05 Ağustos 2025 21:28
arkadaşım Burakmmççxö adında sanal birisin. olayın olup olmadığını bana ispat et desem nasıl edeceksin? ben nerden bileyim senin doğru söylediğini?
Burakmmççxö, 7 dk. önce

Haklısın abi her yerde var cahillik ettim etmedim evime gittim . Buraya yazdım hani yapılan usule uygun mu değil mi böyle bir olayda şikayet doğru mu olur diye bir dövmedikleri kaldı yazılanlara bak hiç bir şeye saygısı kalmamış insanların düzgğnce yanlış diyen yok bana da şu yapıldı babada bu yapıldı diyorlar her yerde var böyle insanlar .

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