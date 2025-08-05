KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


05 Ağustos 2025 20:38
Ortaöğretim Kpss puanım Lisans mezunu olunca yanar mı ?

Arkadaşlar, 2024 Kpss' ye lise mezunu olarak girmiştim. 2025 yılında Lisans mezunu oldum. 2024 Kpss lise puanım ile Adalet bakanlığı alımına başvuru yapabilir miyim ?

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