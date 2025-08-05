Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


05 Ağustos 2025 21:53
Kademe/Derece ilerlemem 5 sene yapılmamış, nasıl bir yol izlemeliyim ?

Merhaba arkadaşlar

2017 Nisan ayında teknisyen olarak Şanlıurfa'da göreve başladım. Sonrasında 2020 Ekim ayında İstanbul'a tayin aldım. Sorun şu ki benim en son derece/kademe ilerlemem 2020 yılında yapılmış. Son yapıldığında benim derece/kademem 8/3 ve 2021 yılında 7/1 olmam gerekiyor ancak sorun şu ki bu yapılmamış. Üstüne üstlük maaş farkı da oluşuyor. Ben dilekçe verdim ve hem 5 yıllık ilerlemeyi hem de 8 yıl disiplin cezası almadığımdan olan ilerlemeyi yapmalarını istedim ve birkaç gün önce bu yapıldı ancak hem sigortamın eksik yattığını hem de geçmişe yönelik ödeme istediğimi de dilekçemde belirtmiştim.

Bununla ilgili personel birimindeki arkadaşla görüştüğümde bana mutemetlik ile görüştüğünü ve mutemetlik birimindeki arkadaşın geçmişe yönelik ödeme yapmayı "sevmediğini" ve zaman aşımı olduğundan bunu yapmayacağını söyledi.

7 Ağustos itibariyle 30 günlük cevap verme süresi doluyor. Bu tarihten sonra zımni ret olacağından dava açabiliyorum. Ben devletime durduk yere bir de avukatlık masrafı ödetmek istemiyorum.

Sorum şu ne yapabilirim başka fikri olan var mı ?


batuhan6666
Aday Memur
05 Ağustos 2025 21:55

Şuan dilekçeme resmi olarak cevap verilmedi.


E.Kayı Han
Editor
05 Ağustos 2025 22:05

Mutemetin üst amiri kim ise onunla konuş. Mecbur yapmak zorundalar. Tabi geçmişe yönelik hesaplama yapmak ve geçmişe yönelik prim yatırmak zor olduğundan arkadaş yapmak istemiyor ama yapmak zorunda.

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