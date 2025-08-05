Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


05 Ağustos 2025 22:11
ATM şartı hk.

Arkadaşlar hani adalet bakanlığı promosyon şartnamesinde yetkili sendika ATM şartı kalkmıştır demişti halen o madde yazıyor?

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