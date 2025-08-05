Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


05 Ağustos 2025 22:46
Sahte Diploma

Bazı müdürlerin diploması sorgulanmalı. Hatta hepsinin.. Binde bir bile çıksa yüksek rakam. Bence yüzde 3 çıkar.


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
05 Ağustos 2025 23:03

Burda ödlek çok kardeş konuşmazlar.Ha hiç gitmeden yüksek lisans diploması alan da çok burda.

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