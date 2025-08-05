Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


05 Ağustos 2025 23:14
PAEM 9 sınavı

Cümleten herkese selamlar kıymetli meslektaşlarım değerli meslek büyüklerim 2 dir paem sınavına giriyorum geçen sene 77 bu senede 74 puanda kaldım iki sınavda 1 puanla kaçtı benim gibi bu durumu yaşayanınız oldu mu motivasyon anlamında cidden canımı sıktı bu durum nasıl üstesinden gelebilirim.

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